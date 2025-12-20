После 1973 года тексты популярных песен стали более негативными. Исследование

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Scientific Reports, за последние полвека тексты популярных песен в США упростились, стали более мрачными и чаще включают лексику, связанную со стрессом. По мнению авторов, эти изменения отражают то, как люди обращаются к музыке как к способу справляться с эмоциональным напряжением.

Команда ученых проанализировала тексты 100 самых популярных англоязычных песен в США за каждый год с 1973 по 2023-й – всего более 20 тысяч композиций на основе чарта Billboard Hot 100. Анализ показал общую тенденцию к упрощению языка и росту негативной окраски текстов, а также увеличению числа слов, связанных со стрессом. Исследователи отмечают, что эти изменения совпадают с ростом уровней тревожности и депрессии в обществе, а также с усилением негативных тем в новостях и литературе, о чем сообщалось в предыдущих работах. При этом с 2016 года наблюдается рост популярности песен с более сложными текстами, причины чего пока остаются неясными и требуют дополнительного изучения.

Анализ возможных факторов показал, что изменения в текстах песен не связаны с динамикой среднего дохода домохозяйств. Зато была выявлена связь с крупными стрессовыми событиями, такими как теракты 11 сентября и начало пандемии COVID-19. В эти периоды песни чаще становились более позитивными и содержательными, включали меньше стрессовой лексики или вовсе не демонстрировали резких изменений. Авторы предполагают, что в такие моменты слушатели могут использовать более сложную и оптимистичную музыку как форму эмоционального ухода от реальности. В целом исследование подчеркивает, что музыка не только отражает настроение общества, но и участвует в его формировании с течением времени.