Сегодня день минимального сближения с Землей загадочной кометы 3I/ATLAS

19 декабря 2025 года зафиксировано минимальное сближение с Землей загадочной кометы 3I/ATLAS, о которой СМИ ранее писали как о возможном "НЛО". Сегодня комета проходит на расстоянии 270-280 млн км от Земли. Угрозы для планеты объект не представляет.

Ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) объявило о беспрецедентной кампании наблюдений за кометой 3I/ATLAS – третьим известным межзвездным объектом, проходящим через Солнечную систему.

Агентство задействовало для слежения множество своих аппаратов и телескопов, включая Hubble, James Webb, SOHO, STEREO, Mars Reconnaissance Orbiter, MAVEN, а также ряд марсианских миссий и солнечных обсерваторий.

Комета была обнаружена 1 июля 2025 года телескопом ATLAS в Чили, финансируемым NASA, и подтверждена как объект, пришедший из-за пределов Солнечной системы.

В NASA подчеркивали, что речь идет о "беспрецедентной кампании наблюдений по всей Солнечной системе": аппараты на орбите Земли, у Солнца и вокруг Марса по очереди "подхватывали" 3I/ATLAS по мере ее быстрого пролета.

Были опубликованы галереи снимков кометы, в том числе данные Hubble, SOHO, MAVEN и других миссий, показывающие яркую кому и выбросы газа и пыли.

Астрономы использовали этого "гостя из другой звездной системы" как редкую возможность изучить вещество, сформировавшееся в куда более древней планетной системе, чем Солнечная.

Наблюдения 3I/ATLAS показывали необычные соотношения воды и углекислого газа в выбросах, а также помогали уточнять орбиту и параметры ядра.

Международная сеть предупреждения об астероидах (IAWN) объявляла отдельную глобальную кампанию по высокоточной астрометрии кометы для профессиональных и любительских обсерваторий, которая продлится до конца января 2026 года.