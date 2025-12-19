x
19 декабря 2025
|
последняя новость: 14:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 декабря 2025
|
19 декабря 2025
|
последняя новость: 14:39
19 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Сегодня день минимального сближения с Землей загадочной кометы 3I/ATLAS

Исследования
Космос
время публикации: 19 декабря 2025 г., 14:35 | последнее обновление: 19 декабря 2025 г., 14:40
Сегодня день минимального сближения с Землей загадочной кометы 3I/ATLAS
International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist

19 декабря 2025 года зафиксировано минимальное сближение с Землей загадочной кометы 3I/ATLAS, о которой СМИ ранее писали как о возможном "НЛО". Сегодня комета проходит на расстоянии 270-280 млн км от Земли. Угрозы для планеты объект не представляет.

Ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) объявило о беспрецедентной кампании наблюдений за кометой 3I/ATLAS – третьим известным межзвездным объектом, проходящим через Солнечную систему.

Агентство задействовало для слежения множество своих аппаратов и телескопов, включая Hubble, James Webb, SOHO, STEREO, Mars Reconnaissance Orbiter, MAVEN, а также ряд марсианских миссий и солнечных обсерваторий.

Комета была обнаружена 1 июля 2025 года телескопом ATLAS в Чили, финансируемым NASA, и подтверждена как объект, пришедший из-за пределов Солнечной системы.

В NASA подчеркивали, что речь идет о "беспрецедентной кампании наблюдений по всей Солнечной системе": аппараты на орбите Земли, у Солнца и вокруг Марса по очереди "подхватывали" 3I/ATLAS по мере ее быстрого пролета.

Были опубликованы галереи снимков кометы, в том числе данные Hubble, SOHO, MAVEN и других миссий, показывающие яркую кому и выбросы газа и пыли.

Астрономы использовали этого "гостя из другой звездной системы" как редкую возможность изучить вещество, сформировавшееся в куда более древней планетной системе, чем Солнечная.

Наблюдения 3I/ATLAS показывали необычные соотношения воды и углекислого газа в выбросах, а также помогали уточнять орбиту и параметры ядра.

Международная сеть предупреждения об астероидах (IAWN) объявляла отдельную глобальную кампанию по высокоточной астрометрии кометы для профессиональных и любительских обсерваторий, которая продлится до конца января 2026 года.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 20 ноября 2025

NASA проводит беспрецедентную кампанию по наблюдению за кометой 3I/ATLAS