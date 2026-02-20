Олимпиада. В медальном зачете лидируют норвежцы. Американцы поднялись на второе место

В медальном зачете олимпиады лидируют норвежцы, завоевавшие 16 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых медалей.

Поздно вечером 19 февраля американцы завоевали две золотые медали - в женском хоккее и женском фигурном катании. Это позволило сборной США обойти итальянцев и подняться на второе место (9 + 12 + 6).

На третьем месте сборная Италии (9 + 5 + 12).

Всего медали завоевали представители 27 сборных.