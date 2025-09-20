Долгие извинения кажутся более искренними. Исследование

Ученые обнаружили, что более многословные извинения воспринимаются как более искренние. В статье, опубликованной в рецензируемом журнале British Journal of Psychology, подчеркивается, что усилия, вложенные в извинение – или создаваемое впечатление таких усилий – играют ключевую роль в том, насколько серьезно воспринимается раскаяние.

Исследователи привели в пример британского актера Стивена Фрая, который оскорбил членов крикетного клуба "Мэрилебон", а позже принес извинения, признавая, что его описание клуба как "пропитанного привилегиями и классовой дискриминацией" было преувеличено. Он выразил сожаление словами, которые были длинными и детализированными, чтобы подчеркнуть глубину своего раскаяния. Команда из Холлоуэйского университета Лондона отметила, что люди используют более длинные слова при извинениях, чем в обычном общении, чтобы показать усилия, которые они готовы приложить, выражая раскаяние или пытаясь исправить ситуацию. Восприятие извинения как искреннего усиливается, если его произнесение требует больше времени – например, из-за длины слов или фраз.

В исследовании ученые три почти идентичных варианта извинений и изучили реакцию людей на каждый. Например, использовались варианты: "Я не хотел отвечать враждебно", "Я не хотел отвечать агрессивно" и "Я не хотел отвечать агрессивно". Результаты показали, что более многословные версии воспринимались как более искренние. Команда также проанализировала твиты знаменитостей и обычных пользователей, включая извинения и обычные сообщения.

Исследователи заметили, что люди склонны использовать больше слов в извинениях. В среднем извинения знаменитостей были в пять раз длиннее их обычных твитов, тогда как извинения обычных людей – примерно в два раза длиннее стандартных сообщений.