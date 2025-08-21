Израильские ученые обнаружили универсальный ритм человеческой речи: 1,6 секунды

Ученые из Еврейского университета доказали, что независимо от того, на каком языке мы говорим, речь разбивается на интервалы длительностью 1,6 секунды, и это связано с работой мозга.

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что люди во всем мире разбивают свою речь на короткие просодические фразы – интонационные единицы длительностью 1,6 секунды.

Команда ученых проанализировала более 650 записей на 48 языках, охватывающих все континенты и 27 языковых семей. Исследователи смогли выделить интонационные единицы в спонтанной речи и обнаружили устойчивую закономерность: независимо от того, говорят ли люди на иврите, русском или редких языках отдаленных островов, они естественным образом разбивают речь на блоки одинаковой длительности.

Это показывает, что темп нашей речи не является культурным артефактом, а глубоко укоренен в биологии и работе мозга человека. Исследование также показало, что такой интонационный ритм не связан с более быстрыми речевыми ритмами, такими как ритм слогов: слоговое наполнение интонационной единицы может значительно отличаться в разных языках.

Интонационные единицы играют критически важную роль в коммуникации: они помогают слушателям следить за разговором, переключаться между собеседниками и усваивать информацию. Особенно важна такая базовая интонационная структура для детей в процессе изучения языка. Низкочастотный ритм этих единиц соответствует паттернам мозговой активности, связанным с памятью, вниманием и волевыми действиями, что показывает глубокую связь между тем, как мы говорим, и тем, как мы думаем.

Результаты исследования демонстрируют, что универсальные свойства языков неотделимы от нашей физиологии и когнитивных процессов в мозге. Понимание этой временной структуры помогает объединить нейронауку, лингвистику и психологию, и дает объяснение, как мы управляем потоком информации в динамичной естественной среде и как устанавливаем социальные связи с помощью разговора.