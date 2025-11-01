Ученые выяснили, как материнский стресс влияет на развитие младенца

Стресс, который женщина испытывает во время беременности, оказывает серьезное влияние на развитие плода и может иметь долговременные последствия для его здоровья. В исследовании, опубликованном в журнале Pediatric Discovery, группа ученых собрала доказательства того, что повышенная выработка кортизола, нарушения нейронных связей в мозге и воспалительные процессы, вызванные стрессом, способны менять структуру мозга плода, работу иммунной системы и механизмы его развития. Характер и длительность воздействия стресса определяют конкретные последствия, включая преждевременные роды, низкий вес новорожденного и эмоциональную нестабильность. Эти эффекты, возникающие через активацию гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой (ГГН) оси и эпигенетические изменения, могут сохраняться во взрослой жизни, повышая риск психических и метаболических нарушений. Полученные результаты подчеркивают необходимость мер, направленных на снижение стресса и обеспечение равного доступа матерей к качественной медицинской помощи для защиты здоровья будущих поколений.

Ученые из Технологического института Джорджии представили подробный обзор, описывающий, как стресс во время беременности влияет на рост и формирование мозга плода через сложные биологические и экологические взаимодействия. В работе использованы данные, собранные после крупных катастроф – ледяного шторма 1998 года, землетрясения в Чили 2010 года и наводнения в Айове 2008 года. Объединяя молекулярные, физиологические и социальные данные, исследователи пришли к выводу, что стресс у матери запускает гормональные и эпигенетические процессы, способные передаваться из поколения в поколение. Эти результаты подчеркивают необходимость активного внимания к психическому здоровью женщин в период беременности.

Обзор определяет гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую (ГГН) ось как ключевую систему стресс-реакции, через которую повышенный уровень кортизола и глюкокортикоидов может проникать через плаценту и воздействовать на мозг плода – особенно на гиппокамп и миндалевидное тело. Эти изменения связаны с ухудшением когнитивных функций, нарушением эмоциональной регуляции и сниженной стрессоустойчивостью. Визуализационные исследования показали уменьшение объема левого гиппокампа и нарушения нейронных связей у младенцев, матери которых испытывали сильную тревожность во время беременности.

Примеры природных катастроф, таких как землетрясение в Чили и "проект Ледяной шторм", дополнительно подтверждают, что острый и хронический стресс матери связан с низкой массой тела при рождении, меньшей окружностью головы и повышенной эмоциональной реактивностью ребенка. На молекулярном уровне хронический стресс меняет метилирование ДНК в генах рецепторов глюкокортикоидов (NR3C1), что повышает предрасположенность потомства к тревожным и депрессивным расстройствам. Данные платформы OASIS также указывают на связь между уровнем материнского стресса и колебаниями показателей смертности плодов с 2013 по 2023 год. В совокупности эти выводы подтверждают, что материнский стресс является не только биологической, но и социальной проблемой, требующей целенаправленных профилактических мер.

Исследование подтверждает, что уменьшение уровня стресса у беременных женщин имеет решающее значение для улучшения здоровья как матерей, так и их детей. Включение в дородовой уход практик осознанности, когнитивно-поведенческой терапии и консультирования, учитывающего травматический опыт, может помочь снизить негативные последствия стресса. Авторы подчеркивают, что политика должна быть направлена на устранение социальных причин стресса – предоставление оплачиваемого декретного отпуска, доступного жилья и психиатрической поддержки. Такие меры способны уменьшить социально-экономическое давление, влияющее на беременных женщин.