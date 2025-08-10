Новый препарат делает человеческую кровь смертельной для комаров

Новое исследование Ливерпульской школы тропической медицины показало, что комары погибают, если питаются кровью, а затем контактируют с поверхностью, обработанной нитисиноном – препаратом, который в настоящее время применяют для лечения редкого наследственного заболевания у людей.

Ученые отмечают, что этот эффект сохраняется даже у комаров с высокой устойчивостью к существующим инсектицидам. Это открывает перспективы для использования нитисинона в виде аэрозольной обработки помещений или пропитки москитных сеток, что особенно важно в условиях, когда резистентность насекомых серьезно угрожает мировым программам борьбы с переносчиками инфекций. Нитизинон убивает комаров, подавляя фермент, без которого они не могут безопасно перерабатывать белки и аминокислоты, получаемые из крови.

Новая публикация в журнале Parasites & Vectors продолжает исследование, проведенное ранее в этом году, которое установило, что нитизинон смертельно опасен для комаров, если они пьют кровь человека, принимающего этот препарат. Нитизинон считается безопасным, уже одобрен для широкого применения и в настоящее время используется как единственное лечение редких генетических заболеваний – тирозинемии 1-го типа и алкаптонурии.

В рамках нового исследования ученые выяснили, что нитизинон эффективно действует против нескольких родов комаров, включая переносчиков малярии, возобновляющихся инфекций вроде лихорадки денге и вируса Зика, а также новых вирусных угроз, таких как вирусы Оропуче и Усуту.

Ученые также установили, что нитизинон губителен для комаров вне зависимости от того, произошло ли воздействие до или после их кровососания, то есть он эффективен как для насекомых в состоянии покоя до кормления, так и после него. Поскольку действие нитизинона основано на нарушении метаболизма тирозина – процесса переваривания крови у комаров, на который не влияют современные инсектициды, препарат может стать ценным инструментом в борьбе с популяциями, устойчивыми к традиционным средствам.