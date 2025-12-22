Окаменелости оперенных динозавров возрастом 160 миллионов лет помогают понять эволюцию полета

Исследователи из Тель-Авивского университета обнаружили, что некоторые виды оперенных динозавров утратили способность летать.

Команда ученых под руководством доктора Йосефа Кията из Тель-Авивского университета изучила девять ископаемых остатков динозавров из Восточного Китая, принадлежавших к виду Anchiornis. Это небольшие динозавры размером с голубя. Их окаменелости возрастом 160 миллионов лет сохранили не только структуру перьев, но и их окраску – белую с черными концами. Именно рисунок перьев позволил сделать неожиданное открытие. Работа опубликована в журнале Communication Biology.

Динозавры Anchiornis относятся к группе Pennaraptora – линии оперенных динозавров, которая, как считается, развила перья именно для полета около 175 миллионов лет назад. Это предки современных птиц, единственная линия динозавров, пережившая массовое вымирание. До сих пор ученые были уверены, что и Anchiornis – летающие динозавры.

Доктор Кият, орнитолог, специализирующийся на изучении перьев, применил к древним находкам методы анализа современных птиц. Перья растут две-три недели, затем отмирают и со временем заменяются новыми в процессе линьки. У летающих птиц линька происходит симметрично и постепенно, что позволяет сохранять способность к полету. У нелетающих птиц, таких как страусы и пингвины, процесс линьки неупорядочен.

Благодаря сохранившейся окраске ученые смогли различить новые перья, которые еще не завершили рост – их черные пятна еще не сформировались. Анализ показал, что линька у этих динозавров была неупорядоченной. Это указывает на то, что летать они не могли.

"Линька перьев кажется небольшой технической деталью, но при изучении окаменелостей она может изменить все наши представления о происхождении полета", – отмечает доктор Кият.

Открытие показывает, что эволюция полета у динозавров и птиц была гораздо сложнее, чем считалось ранее. Некоторые виды могли развить базовые летные способности, а затем утратить их при изменении условий среды. Вид Anchiornis теперь пополнил список оперенных, но нелетающих динозавров.