Зубы динозавров свидетельствуют: некоторые из них были привередливыми едоками
Анализ окаменевших зубов динозавров показал, что некоторые травоядные виды отдавали предпочтение определенным частям растений, что ставит под вопрос прежние представления об их питании. Исследование изотопов кальция в зубной эмали, возраст которой составляет 150 миллионов лет, указывает на то, что выбор пищи, вероятно, определялся не столько размерами динозавров, сколько ее питательностью и текстурой, сообщают ученые в журнале "Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology".
Исследователи сравнили содержание изотопов кальция в зубной эмали динозавров с показателями у современных травоядных животных. Выяснилось, что гигантский завропод камаразавр, живший в позднем юрском периоде (около 164-145 миллионов лет назад) и ранее считавшийся главным образом "древесным" кормильцем, на самом деле включал в рацион больше древесных растений и веток, чем предполагалось. В то же время более мелкий клювоносый камптозавр отдавал предпочтение мягким частям растений – листьям и почкам. Это открытие опровергает распространённое представление о том, что именно крупные динозавры имели возможность выбирать пищу.
Группа также проанализировала содержание изотопов кальция в зубах двух хищных видов и сопоставила их с показателями у современных плотоядных животных. Исследование показало, что крокодилоподобный эутретауранозух в основном питался рыбой, тогда как свирепый теропод аллозавр предпочитал мясо других динозавров, но потреблял значительно меньше их костей по сравнению с более поздним тероподом – тираннозавром рексом, жившим в конце мелового периода, около 68-66 миллионов лет назад.
Часть изученных образцов была собрана в известном месте находок ископаемых в Национальном памятнике динозавров (штат Юта). Этот карьер расположен в пределах обширной формации Моррисон, открытой еще в 1870-х годах и известной богатым материалом окаменелостей позднеюрских динозавров. Некоторые зубы были извлечены и описаны прежними исследователями.