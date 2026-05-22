Ученые предлагают извлекать коллаген из медуз, попавших в рыболовные сети

Медуз нередко считают бесполезными и опасными морскими существами, которые случайно попадают в рыболовные сети и мешают промыслу. Однако ученые отмечают, что эти древние полупрозрачные беспозвоночные могут быть ценным источником морского коллагена, востребованного в косметологии, медицине и пищевой промышленности. Морские биологи из Католический университет Валенсии предложили использовать медуз, попавших в сети в качестве прилова, вместо того чтобы выбрасывать их. В исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Marine Science, ученые описали методы получения коллагена из медуз, случайно выловленных рыбаками. По их мнению, это может превратить отходы в полезный и экологичный ресурс, способный поддержать небольшие рыболовные хозяйства.

Авторы работы пообщались с представителями четырех рыболовных гильдий на испанском побережье Средиземного моря, чтобы выяснить, готовы ли рыбаки использовать такой прилов вместо его утилизации. Из-за повышения температуры океанов и чрезмерного вылова рыбы численность медуз растет, поэтому они все чаще оказываются в сетях. Для рыбаков это создает дополнительные трудности: сортировка улова требует больше времени, а сами медузы занимают место, предназначенное для рыбы. Исследователи решили показать, что такой прилов может приносить пользу, поскольку позволяет получать качественный коллаген без потери свойств биоматериала.

Чаще всего в сети попадает бочкообразная медуза (Rhizostoma pulmo). Ученые извлекли коллаген как из случайно выловленных медуз, так и из экземпляров, специально собранных вручную для сохранения структуры тканей. Анализ показал, что коллаген из прилова практически не уступает по качеству материалу, полученному из тщательно собранных образцов. Это подтверждает, что даже выброшенные медузы могут стать ценным сырьем для биотехнологий.

Полученный морской коллаген можно применять в производстве косметики, перевязочных материалов, каркасов для восстановления тканей и даже пищевых продуктов. По словам ученых, такой коллаген может стать более безопасной альтернативой коллагену животного происхождения, который обычно получают из тканей и костей скота, поскольку морской вариант связан с меньшим риском передачи заболеваний и не ограничен религиозными нормами питания.