Диета во время беременности может повлиять на то, что дети будут есть больше овощей

Международная группа ученых из Великобритании, Франции и Нидерландов пришла к выводу, что дети могут запоминать вкусы, с которыми сталкивались еще в утробе матери, а такая "вкусовая память" способна сохраняться как минимум до трехлетнего возраста.

Результаты исследования, опубликованного в журнале Developmental Psychobiology, показали: дети менее негативно реагировали на запахи продуктов, которые регулярно ощущали до рождения. По мнению авторов работы, это свидетельствует о существовании так называемой хемосенсорной памяти. При этом эффект не зависел от эмоционального состояния матери – уровня тревожности, стресса или депрессии.

В исследовании приняли участие 34 здоровых плода – поровну мальчиков и девочек. На 32-й и 36-й неделях беременности ученые во время ультразвуковых обследований воздействовали на них вкусами горькой капусты кале или более мягкой моркови, наблюдая за мимическими реакциями в реальном времени. После этого будущие матери регулярно принимали капсулы с назначенным вкусом не менее четырех раз в неделю вплоть до родов. В итоге 20 плодов подвергались воздействию вкуса моркови, а 14 – капусты кале.

Когда детям исполнилось три недели и затем три года, им поочередно давали почувствовать запахи кале и моркови. Оказалось, что дети значительно спокойнее реагировали на знакомые запахи, с которыми сталкивались еще до рождения. Хотя капуста кале в целом вызывала больше гримас из-за горечи, у детей, знакомых с этим вкусом внутриутробно, негативные реакции были заметно слабее. Для оценки ученые анализировали выражения лица детей по видеозаписям, обращая внимание на характерные признаки плача и улыбки.

Авторы подчеркивают, что их работа отличается от предыдущих исследований большей точностью. Ранее ученые в основном фиксировали пищевые привычки матерей и затем искали возможные связи с предпочтениями детей. Например, существовали данные, что дети матерей, употреблявших чеснок во время беременности, позже лучше относились к чесночному вкусу. Однако такие выводы строились лишь на корреляциях. В новом исследовании ученые напрямую контролировали воздействие вкусов с помощью капсул, наблюдали за реакциями плодов еще до рождения и отслеживали развитие детей в течение трех лет.

На протяжении всей беременности исследователи также оценивали психологическое состояние матерей, поскольку известно, что стресс и тревожность могут влиять на развитие плода. Тем не менее никакой заметной связи между эмоциональным состоянием женщин и результатами эксперимента выявлено не было. При этом авторы признают ограничения исследования. К трехлетнему этапу наблюдений в выборке осталось только 12 детей, что считается небольшим числом участников. Кроме того, ученые не могут полностью исключить влияние семейных пищевых привычек, питания после рождения, генетики и других факторов окружающей среды. Наконец, выводы основывались на интерпретации мимики детей, что также оставляет пространство для субъективности.