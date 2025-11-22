Туристы оценивают рестораны выше, чем местные жители. Новое исследование

Недавнее исследование, опубликованное в журнале INFORMS Information Systems Research, показало, что путешественники склонны ставить ресторанам более высокие оценки в интернете, чем местные жители. Это явление, известное как "предвзятость туристов", может искажать восприятие онлайн-отзывов как для пользователей, так и для самих платформ. Исследование под названием "Почему на другой стороне трава всегда зеленее? Предвзятость туристов в онлайн-рейтингах ресторанов" было проведено учеными из Южно-Китайского технологического университета.

Анализируя почти 71 000 отзывов о ресторанах на одной из крупнейших китайских платформ, ученые выяснили, что туристы на 13,4 % чаще ставят более высокие оценки заведениям, чем местные жители. Этот эффект сохранялся, независимо от ценового сегмента ресторана, пола посетителей или размера города.

Исследование опровергло более простые объяснения и показало, что высокие оценки туристов не зависят от того, посещают ли они более дорогие рестораны или получают лучшее обслуживание. Вместо этого ученые обнаружили, что путешественники склонны меньше обращать внимание на такие практические факторы, как цена или расположение, и больше – на атмосферу, общее впечатление и качество сервиса. Их отзывы обычно короче, содержат меньше аналитических замечаний и больше фотографий, что указывает на более эмоциональный подход к оценке. Результаты исследования подчеркивают его глобальную значимость. Несмотря на то, что данные были собраны в Китае, авторы уверены, что влияние эмоционального подъема от путешествий на оценки ресторанов вероятно распространяется на все страны и культуры, где туристы активно оставляют отзывы в интернете.