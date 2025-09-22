x
22 сентября 2025
|
последняя новость: 12:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 сентября 2025
|
22 сентября 2025
|
последняя новость: 12:57
22 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

В октябре Neuralink запускает проект преобразования мысли в текст

Илон Маск
Технологии
Биотехнология
время публикации: 22 сентября 2025 г., 12:35 | последнее обновление: 22 сентября 2025 г., 12:36
В октябре Neuralink запускает проект преобразования мысли в текст
Wikipedia.org. Фото: Steve Jurvetson

Компания Илона Маска Neuralink в октябре запускает в США клиническое исследование, в рамках которого мозговой имплант будет пытаться преобразовывать мысли в текст – для коммуникации пациентов с тяжелыми речевыми нарушениями. Как отмечают Reuters и Bloomberg, этими планами поделился президент Neuralink Д. Дж. Со.

Проект для восстановления речи получил от FDA статус Breakthrough Device (ускоренная дорожная карта разработки). Neuralink уже ведет первые исследования, к сентябрю 2025 года имплант получили 12 человек.

В 2024 году компания Neuralink вывела свою технологию из лаборатории в реальный мир. Первое устройство было имплантировано человеку. Сегодня интерфейс предназначен для людей с тяжелой формой инвалидности. Nearulink позволяет пользователю взаимодействовать с компьютерами и другими устройствами с помощью нейронных сигналов.

Благодаря имплантату пациенты Neuralink могут пользоваться компьютером, играть в видеоигры и общаться с друзьями, и все это без физических движений, а также проектировать сложные 3D-объекты с помощью программного обеспечения CAD.

В декабре прошлого года Маск предсказывал, что интерфейс мозг-компьютер Neuralink к 2030 году достигнет скорости более 1 мегабит в секунду и его будут использовать более миллиона человек. Предсказание Маска может показаться неоправданно смелым (особенно это касается сроков, возможно, они гипероптимистические), но опыт Neuralink и других компаний, разрабатывающих интерфейсы мозг-компьютер, показывает, что такая скорость ввода-вывода вполне реальна уже в недалеком будущем.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 19 декабря 2024

Илон Маск: к 2030 году миллион людей будет "дополнен" интерфейсом Neuralink
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 19 сентября 2024

Первый шаг к прозрению слепых: нейроимплант Маска Blindsight получил "благословение" от FDA
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 30 января 2024

Впервые нейрочип, позволяющий силой мысли управлять компьютером, вживлен человеку
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 26 мая 2023

Компания Neuralink получила разрешение FDA проводить клинические испытания нейрочипов