В октябре Neuralink запускает проект преобразования мысли в текст

Компания Илона Маска Neuralink в октябре запускает в США клиническое исследование, в рамках которого мозговой имплант будет пытаться преобразовывать мысли в текст – для коммуникации пациентов с тяжелыми речевыми нарушениями. Как отмечают Reuters и Bloomberg, этими планами поделился президент Neuralink Д. Дж. Со.

Проект для восстановления речи получил от FDA статус Breakthrough Device (ускоренная дорожная карта разработки). Neuralink уже ведет первые исследования, к сентябрю 2025 года имплант получили 12 человек.

В 2024 году компания Neuralink вывела свою технологию из лаборатории в реальный мир. Первое устройство было имплантировано человеку. Сегодня интерфейс предназначен для людей с тяжелой формой инвалидности. Nearulink позволяет пользователю взаимодействовать с компьютерами и другими устройствами с помощью нейронных сигналов.

Благодаря имплантату пациенты Neuralink могут пользоваться компьютером, играть в видеоигры и общаться с друзьями, и все это без физических движений, а также проектировать сложные 3D-объекты с помощью программного обеспечения CAD.

В декабре прошлого года Маск предсказывал, что интерфейс мозг-компьютер Neuralink к 2030 году достигнет скорости более 1 мегабит в секунду и его будут использовать более миллиона человек. Предсказание Маска может показаться неоправданно смелым (особенно это касается сроков, возможно, они гипероптимистические), но опыт Neuralink и других компаний, разрабатывающих интерфейсы мозг-компьютер, показывает, что такая скорость ввода-вывода вполне реальна уже в недалеком будущем.