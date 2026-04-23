последняя новость: 15:46
Наука и Хайтек

Израильские ученые нашли "молекулярный щит", сдерживающий метастазы при раке кожи

Исследования
Израильские ученые
Онкология
время публикации: 23 апреля 2026 г., 15:46 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 15:46

Исследователи из Еврейского университета Иерусалима раскрыли механизм, который сдерживает развитие опухолей кожи и образование метастазов.

Плоскоклеточный рак кожи является вторым по распространенности видом онкологии в мире. Несмотря на то, что многие случаи поддаются лечению, определенные опухоли склонны к опасной метаморфозе.

Группа ученых под руководством профессора Рами Акилана обнаружила, что главную роль в сдерживании болезни играет белок WWOX. Он выступает в роли "стража идентичности", помогая клеткам кожи сохранять свою структуру и выполнять свои функции. WWOX стабилизирует другой критически важный белок – p63, который не дает клеткам кожи терять свою форму.

Когда уровень WWOX падает, содержание p63 также значительно снижается, раковые клетки теряют свою "кожную" природу и проникают в кровоток. Исследование показало, что отсутствие этого "молекулярного щита" резко ускоряет развитие рака. В ходе экспериментов было показано, что дефицит WWOX и снижение p63 приводит к появлению крайне агрессивных опухолей в кратчайшие сроки. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Дефицит WWOX значительно ускоряет возникновение и прогрессирование опухоли", – отмечает профессор Рами Акилан, Ученый подчеркивает, что при дефиците белков опухоли развивались у всех подопытных животных без исключения.

Анализ образцов тканей человека подтвердил результаты лабораторных тестов на животных: по мере прогрессирования рака уровни WWOX и p63 снижаются синхронно. Открытие позволяет использовать эти белки как клинические биомаркеры для прогнозирования рисков. В будущем терапия, направленная на восстановление уровня WWOX и стабилизацию p63, может стать эффективным способом замедления роста опухолей и предотвращения их распространения по организму.

