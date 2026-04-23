Гибралтарские обезьяны едят грязь, чтобы защитить желудок от вредной туристической еды

Обезьяны, живущие на Гибралтарской скале, начали регулярно поедать землю и, по мнению ученых, это может быть способом справиться с последствиями питания туристической едой, которую они либо получают, либо воруют у людей.

Исследователи наблюдали за берберскими макаками (Macaca sylvanus) и зафиксировали явление геофагии – намеренного поедания почвы. Чаще всего это поведение проявлялось у групп, которые активнее контактировали с туристами, а пик приходился на периоды наплыва посетителей, например праздники. Всего на Гибралтаре живет около 230 макак, разделенных на несколько групп. Их регулярно подкармливают местные власти фруктами и семенами, а туристы часто дают им фастфуд – от чипсов и шоколада до мороженого, конфет и газировки.

Ученые не дают окончательного объяснения, почему обезьяны едят землю, но предполагают, что это может помогать защищать пищеварительную систему. Особенно это заметно у групп, активно взаимодействующих с туристами. Интересно, что обезьяны, изолированные от людей, такого поведения не демонстрировали. По словам специалиста по поведению приматов Сильвена Лемойна, это может быть связано с попыткой восстановить баланс микрофлоры кишечника, который нарушается из-за жирной, сладкой и соленой пищи.

Исследования, проводившиеся с 2022 по 2024 год, показали, что почти 20% рациона некоторых макак составляет человеческий фастфуд. При этом именно они чаще всего ели почву. Ученые также отмечают, что обезьяны явно предпочитают определенные виды грунта: большинство выбирает красную глину, а одна из групп даже использует почву из дорожных выбоин, содержащую следы смолы и асфальта. Хотя в мире известно, что люди иногда едят землю – например, при беременности или нехватке минералов, – у макак таких причин не обнаружили. Поэтому исследователи считают, что это поведение связано именно с "подготовкой" пищеварения к вредной пище.

Несмотря на запрет кормить обезьян, туристы часто его нарушают. Ученые также обращают внимание, что вместе с потенциально вредной едой животные могут получать и загрязненную почву, расположенную рядом с дорогами, что вызывает дополнительные опасения по поводу здоровья популяции.