Создан крем, который "пробуждает" иммунную систему для борьбы с раком кожи

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Journal of Clinical Investigation, новый крем для местного применения усиливает иммунную защиту кожи и замедляет рост опухолей в двух доклинических моделях плоскоклеточного рака кожи – одного из самых распространенных видов рака в мире.

Разработку создали ученые из Медицинская школа Перельмана при Университете Пенсильвании. Крем действует за счет блокирования фермента LSD1, который обычно подавляет механизмы активации иммунной системы в коже. Благодаря этому иммунный ответ усиливается и помогает противостоять развитию опухоли. В ходе исследования команда создала низкодозированный местный ингибитор фермента LSD1, который обычно "тормозит" определенные пути активации иммунной системы в клетках эпидермиса. Крем снимает этот "тормоз", заставляя клетки кожи посылать сигналы о необходимости вмешательства иммунной системы. Эти клетки оказались ключевыми в замедлении роста опухоли.

Исследование показало, что блокировка передачи сигналов ретиноевой кислоты – важного механизма клеточной коммуникации, регулирующего рост и развитие клеток – устраняла многие изменения, вызванные кремом. Кроме того, уничтожение CD4⁺ Т-клеток полностью устраняло противоопухолевый эффект, что подтверждает: терапия действует за счет усиления взаимодействия между клетками кожи и иммунной системой, что позволяет запускать направленные противоопухолевые реакции.

Хотя лечение уже существующих опухолей кожи может быть полезным, особенно важно предотвращать рак на ранней стадии. Ежегодно около 58 миллионов американцев имеют предраковые состояния кожи или ранние формы плоскоклеточного рака, и местное лечение может уменьшить количество повторных операций и снизить риск прогрессирования до инвазивного рака. Ученые также изучают, может ли прием ингибиторов LSD1 внутрь или в виде инъекций повысить эффективность иммунотерапии с использованием контрольных точек иммунитета, которая на данный момент помогает только части пациентов с запущенным плоскоклеточным раком кожи.