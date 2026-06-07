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Израиль

Арестован сообщник террориста Умара Ясина

Террористы
Израиль
время публикации: 07 июня 2026 г., 15:07 | последнее обновление: 07 июня 2026 г., 15:14
Арестован сообщник террориста Умара Ясина
Nasser Ishtayeh/Flash90

Полиция сообщила об аресте 20-летнего жителя Тайбе по подозрению в причастности к теракту в районе "Зеленой черты". Он обратился к местным жителям с просьбой помочь ему спрятаться, но те сообщили полиции. Задержанный пытался напасть на следователей.

О задержании сообщника террориста рассказал и глава правительства Биньямин Нетаниягу. "Мы ведем борьбу с террором на всех фронтах, предотвращаем сотни терактов, но, к сожалению, не все. Гнусный террорист смог убить израильского гражданина и ранить еще нескольких, но полицейские уничтожили его, а сообщника поймали".

Израиль
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