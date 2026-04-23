23 апреля 2026
|
последняя новость: 08:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
23 апреля 2026
|
23 апреля 2026
|
последняя новость: 08:15
23 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Израильская система будет обеспечивать защиту Мундиаля от дронов

Футбол
ПВО
время публикации: 23 апреля 2026 г., 07:15 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 07:15
AP \ Marco Ugarte

Технология Cyber-over-RF компании израильской компании Sentrycs будет развернута на площадках чемпионата мира по футболу в Северной Америке для обнаружения и нейтрализации несанкционированных дронов.

Американская компания Ondas Inc. Сообщила, что ее израильская дочерняя компания Sentrycs заключила ряд контрактов с федеральными, региональными и муниципальными структурами обеспечения общественной безопасности и охраны на общую сумму в несколько миллионов долларов для поддержки операций по безопасности воздушного пространства в ходе чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдёт этим летом в 16 городах США, Канады и Мексики.

Технология Cyber-over-RF обеспечивает пассивное обнаружение, отслеживание и идентификацию несанкционированных дронов, а также возможности контролируемой нейтрализации. Система позволяет уполномоченным операторам при необходимости безопасно перехватывать управление дронами и производить их посадку в отведенных зонах.

Решение, работающее без применения средств радиопомех или кинетических средств, предназначено для обеспечения безопасных операций в условиях плотной городской застройки и мест массового скопления людей при сохранении непрерывности связи без помех для санкционированных систем.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook