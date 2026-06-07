Иранский парламентарий: суда платят за проход по Ормузскому проливу до 2 млн долларов

Связанное с Корпусом стражей исламской революции агентство Fars цитирует члена комиссии парламента Ирана по бюджету и финансовому планированию Мохсена Зангане, по словам которого, сбор с судов, которые хотят пройти через Ормузский пролив, уже проводится.

Судно должно заплатить от полутора до двух миллионов долларов. Средства поступают на специальный счет министерства финансов, для дальнейшего целевого использования. Это не всегда делается с помощью наличных, задействуется криптовалюта и бартер.