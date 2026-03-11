Раввин Шломо Авинер: совместное пребывание солдат и солдаток в военных джипах запрещено

Раввин Шломо Авинер, глава ешивы "Атерет-Йерушалаим", опубликовал галахический ответ на вопрос, касающийся совместного нахождения трех солдат и одной солдатки в военном джипе "Хаммер", где женщина выполняет функции водителя или фельдшера. По его словам, такая ситуация запрещена с точки зрения галахи, поскольку длительное совместное пребывание создает недопустимую близость и может привести к греху.

Раввин уточнил, что его слова не являются претензией в адрес военнослужащих, однако сама сложившаяся ситуация, по его мнению, проблематична. По словам Авинера, постоянное общение, шутки и разговоры между мужчинами и женщинами в замкнутом пространстве создают обстановку, которую галаха стремится предотвратить. Он привел талмудическую притчу о человеке, который открыл для сына парфюмерную лавку на улице, где размещались публичные дома, а потом удивлялся его проступкам – нельзя требовать от людей стойкости в заведомо провокационных условиях.

Авинер призвал солдат требовать от командования не ставить их в подобные ситуации, даже если это приведет к конфликту с начальством. В случаях, когда подобная практика становится нормой в определенных подразделениях, раввин рекомендует задуматься о возможности избегать службы в них. Свое заключение он подкрепил словами из Торы "Да будет стан твой свят", призывая сохранять святость и в армейских условиях.