27 марта 2026
|
последняя новость: 09:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Приложения для отслеживания сна могут усиливать тревожность

Исследования
время публикации: 27 марта 2026 г., 08:23 | последнее обновление: 27 марта 2026 г., 08:31
AP Photo/Emilie Megnien

Новое исследование показало, что приложения для отслеживания сна могут усиливать стресс у людей с бессонницей, так как заставляют их постоянно следить за качеством своего сна и больше зацикливаться на этом. Ученые из Университета Бергена в Норвегии выяснили, что для части пользователей такая информация действительно оказалась полезной, однако у людей с бессонницей она чаще вызывала негативные эффекты.

Индустрия трекеров сна активно растет: по данным Grand View Research, в 2023 году рынок таких устройств в США достиг примерно 5 миллиардов долларов и, как ожидается, увеличится вдвое к 2030 году. Большинство подобных приложений работают с помощью датчиков в носимых устройствах – например, умных часов или фитнес-браслетов. Они фиксируют время засыпания, длительность сна и его качество.

В исследовании приняли участие более тысячи человек из Норвегии со средним возрастом около 50 лет. Их спрашивали о том, пользуются ли они трекерами сна, как оценивают свой сон и замечают ли какие-либо положительные или отрицательные последствия. Авторы пришли к выводу, что важную роль играет возраст. Люди младших возрастных групп (18-35 и 36-50 лет) чаще отмечали пользу – например, улучшение сна и большее внимание к режиму отдыха. Однако именно эти группы также чаще сообщали о повышенном уровне тревожности и стресса, что говорит о том, что они могут быть более чувствительны к негативному влиянию цифровых данных о здоровье.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
