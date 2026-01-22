Почему после вымирания динозавров 66 миллионов лет назад началось глобальное похолодание

Ученые из Еврейского университета Иерусалима совместно с коллегами раскрыли механизм превращения Земли из тропического парника в ледяной мир во время кайнозойского периода.

В своей работе исследователи опирались на изучение фораминифер – крошечных одноклеточных организмов, строящих известковые раковины. Эти организмы служат для ученых "капсулами времени": химический состав панцирей фораминифер точно фиксирует состояние воды и атмосферы миллионы лет назад, позволяя восстанавливать историю климата.

Опираясь на состав панцирей, международная группа исследователей установила, что за последние 66 миллионов лет концентрация кальция в море сократилась более чем вдвое. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Когда уровень кальция был высоким, океаны активно выбрасывали углекислый газ, поддерживая на планете режим "бани". Но постепенное снижение содержания кальция в океане заставило морскую жизнь – от планктона до кораллов – эффективнее поглощать углерод. В результате океан снизил выбросы CO2. Морские организмы, умирая, опускались на дно и захоранивали углерод в донных отложениях. Этот процесс вызвал падение глобальной температуры на 15-20 градусов Цельсия.

Это огромный перепад температуры. Напомним, что во время последнего ледникового периода планета была холоднее, чем сегодня, всего на 5-6 градусов, но этого оказалось достаточно, чтобы огромные ледники накрыли северные континенты.

Когда миллионы лет назад температура опустилась на 15-20 градусов облик Земли радикально изменился: исчезли пышные леса в Арктике, сформировались ледяные щиты Антарктиды и Гренландии, уровень океана опустился на десятки метров, океанические течения полностью перестроились. Примерно такую Землю мы видим сегодня.

Соавтор работы, профессор Яир Розенталь, говорит: "Химия морской воды обычно рассматривается как что-то пассивное, только реагирующее на изменения климата, а не как причина этих изменений. Но наши данные заставляют пересмотреть этот подход. Глубинные процессы в земной коре, меняющие состав воды, фактически управляют глобальным термостатом".