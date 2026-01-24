В индонезийской пещере обнаружены древнейшие в мире наскальные рисунки

Группа археологов у побережья Сулавеси в Индонезии обнаружила наскальные рисунки, созданные человеком, возраст которых составляет не менее 67 800 лет – это старше любых других достоверно датированных образцов. Страшные отпечатки рук с вытянутыми пальцами стали важной частью разгадки вопроса о ранних миграциях людей в этом регионе, которые произошли десятки тысяч лет назад.

В последние годы Сулавеси и индонезийская часть Борнео неожиданно стали ключевыми точками для изучения раннего человеческого творчества и миграции. Многие наскальные рисунки были найдены еще десятилетия назад, но ученым не хватало надежных способов определить их возраст. С появлением более точных методов датирования стало ясно, что некоторые из этих произведений искусства значительно старше, чем считалось ранее: их минимальный возраст превышает 40 000 лет, а максимальный – 51 000 лет.

Это новое открытие было сделано в пещере Лян Метандуно, давно известной своими древними наскальными рисунками. Исследователи стремились понять, какое место занимают найденные изображения в общей хронологии древнего искусства Индонезийского архипелага. Если повезет, то за тысячи лет на поверхности рисунка образуется тонкий слой кальцита – минерала, который выпадает из воды, стекающей по скале. Такая вода часто содержит небольшое количество урана, растворимого в воде. Со временем уран распадается на торий, который уже не растворяется.

Поскольку скорость превращения урана в торий точно известна, ученые могут по соотношению этих элементов в образцах кальцитовой корки определить ее возраст. Таким образом, был датирован не сам рисунок, а минеральный слой, покрывший его, и его возраст составил минимум 67 800 лет. Это означает, что само произведение искусства должно быть не моложе этой даты. В сочетании с ранее полученными данными это позволяет предположить, что многие наскальные рисунки в регионе могут быть значительно старше, чем считалось ранее. Это, в свою очередь, меняет представление о Сулавеси как важной точке на пути ранней миграции людей в Австралию.

Нахождение доказательств развитых художественных традиций вдоль этого коридора помогает заполнить давний пробел между ранними поселениями на материковой Азии и самыми ранними следами присутствия людей в Австралии. Это также дает основание предполагать, что люди могли достигнуть Сахула уже около 65 000 лет назад. При этом возникают новые важные вопросы: сколько ещё наскальных рисунков того времени остаются не обнаруженными в этом регионе, каким образом распространялись и передавались символические традиции, и существуют ли еще более древние страницы этой истории, которые еще предстоит найти.