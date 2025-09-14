Археологи нашли в Израиле нетронутый погребальный комплекс, которому 3400 лет

Ученые из Хайфского университета обнаружили нетронутую гробницу XIV-XIII веков до н.э. на месте раскопа Явне-Ям. В гробнице найдены останки десяти человек и сотни артефактов.

В 2022 году строительные работы в национальном парке Пальмахим случайно вскрыли потолок большой высеченной в скале погребальной камеры позднего бронзового века. Гробница оказалась запечатанной и содержала сотни погребальных даров практически неповрежденных осадочными породами. Это уникальная находка для захоронений периода поздней бронзы. Работа опубликована в журнале Antiquity.

Гробница расположена на небольшом мысе в природной гавани между Яффо и Ашдодом. Погребальная камера имеет почти квадратной форму размером 6,3 на 6,5 метра с двухметровым потолком. Он поддерживается центральной прямоугольной колонной. В камеру вел арочный проем, запечатанный двумя большими каменными плитами.

В гробнице обнаружены останки как минимум десяти человек: семи взрослых, двоих детей и останки неопределенного возраста. Остатки размещенных вдоль стен камеры. Вокруг останков найдены более 140 керамических сосудов. В них были положены рыба, конечности овец и коз, и обугленный и необугленный растительный материал.

Импортная керамика включает кипрские кувшины и эгейские чаши. Восемь больших сосудов поставлены вокруг центральной колонны. В задней части пещеры находятся две каменные конструкции, возможно, отмечавшие захоронения особо важных персон. Среди особенно ценных находок – золотая серьга, сосуд в форме египетского бога Беса и скарабей с именем Тутмоса III.

Раскопки перед входом в камеру выявили небольшой двор с каменными сооружениями, слоями пепла и остатками погребальных ритуалов, включая кости животных и фрагменты терракотовых фигурок. Это первое подробное свидетельство погребального пира периода поздней бронзы в Ханаане.

На сегодня гробница в Явне-Ям является единственным нетронутым высеченным в скале захоронением позднего бронзового века в Ханаане, которое полностью задокументировано учеными. Сложность конструкции и богатство погребальных даров указывают на элитный статус погребенных в период египетского господства над Ханааном.