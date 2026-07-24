Дети и обезьяны имеют общее понимание геометрии

Исследователи из Университета Карнеги – Меллона выяснили, что бабуины и макаки обладают теми же базовыми представлениями о геометрии, что и маленькие дети. Это первое исследование, которое показало: способность интуитивно воспринимать геометрические формы возникла у общего предка человека и других приматов миллионы лет назад.

В ходе эксперимента ученые проверяли, способны ли животные различать правильные и неправильные четырехугольники. На экране компьютера обезьянам показывали набор из шести фигур, одна из которых отличалась по своим геометрическим свойствам. Чтобы получить лакомство, животным нужно было выбрать именно эту фигуру. Аналогичные задания ранее выполняли дети дошкольного возраста.

Результаты показали, что и дети, и обезьяны чаще всего обращали внимание на одинаковые признаки. Они легче различали фигуры с нарушенными углами или параллельностью сторон, тогда как изменения длины сторон замечали значительно хуже. По словам ученых, это говорит о том, что некоторые принципы восприятия геометрии не являются исключительно человеческими и не зависят от школьного обучения.

Авторы исследования считают, что способность распознавать геометрические закономерности сформировалась в процессе эволюции задолго до появления человека. Вероятно, такие навыки помогали предкам современных приматов ориентироваться в окружающей среде, находить пищу и безопасно передвигаться. Позже именно эта врожденная способность могла стать основой для развития человеческой математики и геометрии.