Человекообразные обезьяны не могут контролировать скорость смеха в отличие от детей

Ученые выяснили, что ритм смеха у людей и человекообразных обезьян имеет общее эволюционное происхождение и, вероятно, сохраняется уже около 15 миллионов лет. К такому выводу исследователи пришли, сравнив записи смеха людей, шимпанзе, бонобо, горилл и орангутанов.

Авторы работы проанализировали 140 фрагментов смеха, измеряя интервалы между отдельными звуками. Оказалось, что у всех изученных видов смех строится по схожему ритмическому принципу: звуки следуют через примерно одинаковые промежутки времени. Это указывает на то, что такой способ вокализации возник еще у общего предка современных человекообразных обезьян и людей.

Вместе с тем человеческий смех оказался заметно более сложным. Люди способны менять его темп и ритм в зависимости от ситуации, тогда как у обезьян подобной гибкости исследователи практически не обнаружили. По мнению ученых, развитие такого контроля над голосом могло стать одним из важных этапов на пути к возникновению человеческой речи.

Наиболее похожим на человеческий оказался смех шимпанзе и бонобо – наших ближайших родственников. Смех горилл и орангутанов также подчиняется тем же ритмическим закономерностям, но отличается меньшей вариативностью. Исследователи считают, что смех изначально появился как сигнал во время игры, помогая животным показывать мирные намерения и избегать агрессии. Изучение его эволюции позволяет лучше понять, как развивались коммуникация, социальное поведение и, в конечном итоге, человеческая речь.