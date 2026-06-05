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Наука и Хайтек

Шимпанзе и бонобо заводят друзей так же, как люди

Исследования
Животные
время публикации: 05 июня 2026 г., 09:02 | последнее обновление: 05 июня 2026 г., 09:02
Шимпанзе и бонобо заводят друзей так же, как люди – исследование
AP Photo/Schalk van Zuydam

Исследователи из Утрехтского университета и Мадридского университета Карлоса III выяснили, что шимпанзе и бонобо строят социальные связи по принципу, напоминающему человеческие дружеские круги. Работа помогает лучше понять, как в ходе эволюции формировались сложные социальные отношения.

Ученые проанализировали поведение 24 групп человекообразных обезьян, сосредоточившись на уходе за шерстью – одном из ключевых способов поддержания социальных связей у приматов. С помощью математической модели исследователи оценили, как животные распределяют ограниченное время и внимание между членами своей группы. Оказалось, что большинство обезьян, как и люди, уделяют больше времени нескольким особенно близким партнерам, сохраняя при этом менее тесные отношения с остальными. Такая многоуровневая структура социальных связей очень похожа на человеческие социальные сети.

Также исследование показало, что в больших группах обезьяны становятся более избирательными в общении. Подобная тенденция наблюдается и у людей. При этом между двумя видами обнаружились различия. Бонобо распределяли внимание между членами группы более равномерно, формируя более "равноправные" социальные сети. Шимпанзе, напротив, сосредотачивались на небольшом числе особенно важных связей.

Возраст тоже влиял на поведение. С возрастом шимпанзе сокращали круг тесного общения и уделяли больше внимания ограниченному числу партнеров – так же часто поступают и люди. У бонобо такого возрастного сужения социальных связей исследователи не заметили. Результаты показывают, что схожие принципы организации социальных отношений могут быть общими для разных видов. В то же время различия между шимпанзе и бонобо говорят о существовании нескольких эволюционных стратегий построения социальных связей. Ученые считают, что эти данные помогут лучше понять механизмы сотрудничества, социального обучения и эмоционального благополучия как у людей, так и у животных.

Наука и Хайтек
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