Древнеегипетские принцессы, родившиеся 4000 лет назад, были опытными лучницами

Новое исследование поставило под сомнение давнее представление о жизни древнеегипетских принцесс. Ученые выяснили, что некоторые представительницы царской семьи, жившие около 4 тысяч лет назад, могли не только носить оружие как символ своего статуса, но и действительно владеть им.

Исследователи повторно изучили останки шести представителей египетской знати эпохи Среднего царства – пяти принцесс и царя Хора. Эти мумии были обнаружены еще в конце XIX века, но затем надолго исчезли из поля зрения ученых и были заново найдены лишь в 2020 году в запасниках Египетского музея.

Особое внимание специалисты уделили костям принцесс, похороненных с луками, стрелами и кинжалами. Раньше считалось, что это были исключительно ритуальные предметы, подчеркивавшие высокий статус их владелиц. Однако анализ показал хорошо развитые места крепления мышц, характерные для людей, регулярно занимавшихся стрельбой из лука и другими физически тяжелыми упражнениями. Кроме того, на некоторых останках обнаружили следы заживших травм, которые также могут свидетельствовать об активном образе жизни.

Авторы работы предполагают, что царские женщины могли участвовать в охоте, осваивать военные навыки и проходить физическую подготовку наравне с мужчинами. Это меняет привычное представление о роли женщин при дворе Древнего Египта, которых традиционно изображали живущими в роскоши и почти не занимающимися физической деятельностью.

В то же время не все ученые согласны с такими выводами. Независимые эксперты отмечают, что особенности костей не могут однозначно доказать владение оружием: подобные изменения могли возникнуть и по другим причинам, а найденные в гробницах луки и кинжалы вполне могли оставаться символическими погребальными дарами. Поэтому исследование уже вызвало научную дискуссию и требует дополнительных подтверждений.