Израильский стартап создает ИИ-агентов, которые управляют компьютером как люди

Стартап Tzafon разрабатывает технологию взаимодействия ИИ с компьютерными системами, при которой ИИ-агенты работают с компьютером через "человеческие" интерфейсы.

Израильская компания Tzafon разрабатывает принципиально новый подход к созданию ИИ-систем. Вместо традиционных языковых моделей, которые генерируют текстовые ответы, стартап создает модели, способные взаимодействовать с компьютерами точно так же, как это делают люди – кликать мышью, прокручивать страницы, вводить текст.

Основной продукт компании получил название Lightcone – это ИИ-агент, который действует от имени пользователя в различных приложениях и платформах. Практическое применение может включать бронирование авиабилетов, обработку страховых требований, сбор чеков или подготовку отчетов. При этом пользователь может наблюдать, как ИИ взаимодействует с браузером и программами подобно человеку-помощнику.

Ключевое отличие Tzafon – акцент на объяснимости и доверии к технологии. Продукт работает локально на компьютере пользователя как обычное приложение, что обеспечивает прозрачность процессов. Компания использует открытые модели и хранит данные на компьютере пользователя, что повышает уровень безопасности и контроля.

Инфраструктура Tzafon поддерживает работу множественных ИИ-агентов, которые координируют свои действия для решения сложных задач. Они могут взаимодействовать с операционными системами, приложениями и веб-браузерами одновременно.

В команде стартапа сейчас 15 сотрудников, включая бывших работников ведущих ИИ-компаний: DeepMind, Palantir и Character AI. Tzafon уже заключил партнерское соглашение с Google Cloud для доступа к вычислительным ресурсам и облачным сервисам. Компания привлекла $9,7 миллионов, включая средства от "ангельских инвесторов" из OpenAI и xAI Илона Маска (имеются в виду частные лица, которые вкладывают собственные средства в стартап на ранних стадиях развития), пишет "Калькалист".