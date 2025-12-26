Google разрешит изменять адрес электронной почты

Корпорация Google планирует разрешить пользователям изменять адрес электронной почты, выбранный при открытии почтового ящика.

Это следует из страницы поддержки Google на хинди, сообщает Geektime. На других языках пока указано, что изменение адреса невозможно.

При изменении адреса старый адрес сохранится в качестве "псевдонима", и отправленные по старому адресу сообщения продолжат поступать на тот же ящик, что и по новому. Другие пользователи не смогут забрать себе старый адрес, поскольку он не становится свободным.

Изменять адрес можно будет не чаще одного раза в год и в общей сложности не более трех раз.