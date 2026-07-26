Большое тихоокеанское мусорное пятно превратилось в искусственную экосистему

Исследователи впервые обнаружили микро- и нанопластик в почвах Сухих долин Мак-Мердо – одного из самых удаленных и практически нетронутых уголков Антарктиды. Работа международной группы ученых под руководством специалистов Ланкастерского университета опубликована в журнале Scientific Reports.

Во время экспедиции в январе 2023 года ученые проанализировали образцы почвы и нашли в них частицы различных видов пластика, включая полипропилен, полиэтилен, ПЭТ, полистирол, поливинилхлорид, а также частицы, образующиеся при износе автомобильных шин. Ранее загрязнение пластиком уже фиксировали в водах Антарктики, однако почвы региона оставались практически неизученными. Новое исследование показало, что пластиковые частицы присутствуют в верхнем слое почвы на всех исследованных участках, а нанопластик обнаружен более чем в половине образцов. Следы нанопластика нашли и в более глубоких слоях грунта, хотя их концентрация там была ниже.

Обнаружить столь мелкие частицы удалось благодаря новому высокочувствительному методу анализа – термической десорбции с использованием протонной масс-спектрометрии, который позволяет выявлять нанопластик размером менее одного микрометра.

По мнению авторов работы, пластик мог попасть в Антарктиду как с местных исследовательских станций, так и быть перенесенным воздушными потоками с других континентов. Однако точный путь его распространения и последствия для окружающей среды еще предстоит выяснить.

Авторы исследования говорят, что результаты свидетельствуют: даже самые удаленные и нетронутые экосистемы Земли уже затронуты пластиковым загрязнением. По их словам, теперь особенно важно изучить, как пластик распространяется в полярных регионах и какое влияние оказывает на местную природу. Ученые предупреждают, что экосистемы Антарктиды могут оказаться особенно чувствительными к такому загрязнению. Местные беспозвоночные отличаются медленным ростом и низким уровнем обмена веществ, из-за чего хуже приспосабливаются к воздействию химических загрязнителей.