Более 1300 "харедим" проходят службу в структурах министерства национальной безопасности

Министерство национальной безопасности опубликовало данные о реализации программы по привлечению представителей ультрарелигиозного сектора к службе в подконтрольных ведомству структурах.

В соответствии с этими данными, число ультраортодоксальных сотрудников в полиции Израиля выросло с 375 в 2022 году до 944 в 2026 году – на 569 человек, или примерно на 152% (почти в 2,5 раза). Количество кадровых сотрудников полиции из ультраортодоксального сектора выросло с 185 до 384 человек – более чем вдвое.

В ультраортодоксальной программе ШАХАМ ("ширут хова ба-Миштара") число участников увеличилось с 58 до 224 человек – почти в четыре раза. Напомним, эта программа предоставляет возможность призывникам пройти срочную службу не в ЦАХАЛе, а в полиции, и в последние годы действует программа "ШАХАМ хареди", предназначенная для представителей ультраортодоксального сектора.

На срочной службе в МАГАВ сейчас проходят службу 102 представителя ультраортодоксального сектора – ранее такой практики не существовало. Число кадровых военнослужащих МАГАВ из ультраортодоксального сектора увеличилось с 44 до 81 человека – почти вдвое.

В Пожарно-спасательной службе Израиля число ультраортодоксальных сотрудников выросло с 38 в 2022 году до 70 – примерно на 84%. В Службе тюрем число ультраортодоксальных сотрудников увеличилось с 240 в 2022 году до 302 в 2025 году – примерно на 26%.

В общей сложности в структурах министерства национальной безопасности проходят службу службу более 1300 ультраортодоксальных мужчин и женщин. В министерстве заявляют, что это укрепляет систему внутренней безопасности, расширяет ряды служащих и способствует улучшению обслуживания населения в целом и ультраортодоксальной общины в частности.