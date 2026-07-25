Обезьяны целуются и обнимаются, чтобы сохранить мир. Новое исследование

Перед важными и напряженными событиями шимпанзе и бонобо чаще прикасаются друг к другу, обнимаются и даже целуются. По мнению ученых, такое поведение помогает укрепить доверие внутри группы и может иметь очень древнее происхождение.

Исследователи из Даремского университета наблюдали за обезьянами в заповедниках Демократической Республики Конго и Замбии. Они смоделировали ситуацию, напоминающую кормление в дикой природе: за пять минут до появления арахиса, когда животные уже знали, что скоро получат еду, ученые фиксировали их поведение. Выяснилось, что в ожидании пищи обезьяны активно использовали успокаивающий физический контакт – касались друг друга, обнимались, целовались. Особенно неожиданным стало поведение шимпанзе, которых обычно считают более агрессивными: некоторые из них демонстрировали очень тесное взаимодействие, например, помещали пальцы друг другу в рот.

По словам ученых, перед потенциально стрессовой ситуацией животные словно объединяются, чтобы поддержать друг друга. Она сравнила это с тем, как спортсмены собираются в круг перед началом важного матча: в этот момент на первый план выходит чувство единства, а не индивидуальные интересы. Наблюдения также показали, что обезьяны, которые чаще вступали в такой контакт, успешнее получали доступ к пище и спокойнее ели рядом с другими членами группы. В наиболее дружелюбных сообществах ученые заметили даже так называемые "цепочки успокоения", когда несколько животных по очереди обнимали друг друга.

Авторы исследования считают, что прикосновения были одной из самых ранних форм общения задолго до появления речи. По их мнению, использование физического контакта для укрепления доверия и сотрудничества могло возникнуть более семи миллионов лет назад – еще до того, как эволюционные пути человека, шимпанзе и бонобо разошлись.

Исследователи предполагают, что привычные для людей объятия, похлопывания по плечу или другие жесты поддержки перед важными событиями могут быть частью древнего поведенческого механизма, доставшегося нам от общего предка с человекообразными обезьянами.