Уровень интеллекта связан с тем, насколько хорошо вы слышите в толпе

Группа исследователей изучила три группы участников: людей с аутизмом, людей с фетальным алкогольным синдромом и нейротипичную контрольную группу. Все участники имели нормальный слух. Исследователи обнаружили значимую связь между когнитивными способностями и тем, насколько хорошо люди понимали речь на фоне посторонних звуков. Результаты были опубликованы в журнале PLOS One.

Ученые отметили, что исследование было сравнительно небольшим – в нем участвовало менее 50 человек – поэтому полученные данные нужно подтвердить на более крупных выборках, прежде чем делать общие выводы. Тем не менее, результаты демонстрируют, что интеллектуальные способности влияют на способность человека следить за разговором в шумной обстановке, например в переполненных классах или на массовых мероприятиях.

Для проверки гипотезы исследователи специально привлекли людей с аутизмом и фетальным алкогольным синдромом. Несмотря на нормальный слух, эти участники часто испытывают трудности с восприятием речи в шуме. Кроме того, эти "нейроотличительные" группы демонстрировали более широкий диапазон IQ, включая более высокие показатели, чем у нейротипичных участников, как подчеркнула Лау. В исследовании приняли участие 12 человек с аутизмом, 10 человек с фетальным алкогольным синдромом и 27 участников контрольной группы, подобранных по возрасту и полу. Возраст участников варьировался от 13 до 47 лет.

Сначала все участники прошли аудиологический скрининг для подтверждения нормального слуха, после чего им предоставили наушники и компьютерную программу для выполнения сложной аудиальной задачи. Участникам нужно было сосредоточиться на голосе основного говорящего, в то время как одновременно звучали два других "фоновых" голоса. Основной голос всегда был мужским, а второстепенные – мужским и женским или обоими. Каждый голос произносил одно предложение, начинавшееся с сигнального слова, за которым следовали цвет и число, например: "Готов, орел, перейди на зеленый, пять".

Задача участников заключалась в том, чтобы с помощью компьютерной программы выбрать цветной пронумерованный квадрат, соответствующий словам основного говорящего, при этом громкость фоновых голосов постепенно увеличивалась. После этого участники прошли короткие стандартизированные тесты на интеллект, охватывающие вербальные и невербальные навыки, а также перцептивное мышление. Результаты этих тестов сравнивали с показателями, полученными в аудиальном "многоговорящем" задании.

Ученые выявили значимую связь между уровнем когнитивных способностей и способностью одновременно воспринимать речь нескольких говорящих. Интеллектуальные показатели оказались тесно связанными с порогами восприятия речи во всех трех группах участников.