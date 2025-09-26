x
26 сентября 2025


последняя новость: 10:01

Наука и Хайтек

NASA готовится к уничтожению астероида, который может столкнуться с Луной

Космос
время публикации: 26 сентября 2025 г., 08:59 | последнее обновление: 26 сентября 2025 г., 09:07
NASA готовится к уничтожению астероида, который может столкнуться с Луной
wikipedia.org/ESO/O

Команда ученых с участием сотрудников NASA представила расчеты по миссии уничтожения астероида 2024 YR4 в случае угрозы его столкновения с Луной.

Разрушение – кинетическое или ядерное – должно быть осуществлено не позднее чем за три месяца до предполагаемой даты удара, то есть до 22 сентября 2032 года, отмечает ResearchGate.

Окна запуска: для ядерного варианта – с конца 2029-го до 2032 года, для кинетического – с апреля 2030-го по апрель 2032-го.

Научная работа опирается на обновленные оценки NASA: по данным Центра изучения околоземных объектов (CNEOS/JPL), вероятность того, что 2024 YR4 столкнется с Луной 22 декабря 2032 года, составляет около 4,3%. При этом угроза столкновения с Землей исключена. Эти данные NASA опубликованы на официальном сайте агентства.

