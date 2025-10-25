Исследование показало, что мозг у мужчин уменьшается быстрее, чем у женщин

Недавние данные показывают, что с возрастом мужской мозг может сокращаться быстрее, чем женский. МРТ-сканирование 4726 человек с нормальными когнитивными способностями выявило "небольшие, но устойчивые различия между полами" в скорости утраты нервной ткани.

С возрастом объем мозга естественным образом уменьшается, а при болезни Альцгеймера этот процесс происходит особенно резко. Хотя женщины страдают от болезни Альцгеймера примерно вдвое чаще мужчин, влияние пола на возрастные изменения объема мозга до сих пор изучено недостаточно. Тем не менее, новые результаты указывают, что у женщин утрата серого и белого вещества происходит медленнее, чем у мужчин.

Международная команда ученых проанализировала более 12 000 снимков мозга, собранных за годы наблюдений у людей в возрасте от 17 до 95 лет. Каждый участник проходил как минимум два МРТ-обследования с интервалом примерно в три года. С учетом естественных различий в размере мозга между мужчинами и женщинами исследователи обнаружили, что у мужчин в пожилом возрасте ухудшения затрагивали большее количество областей мозга, включая обширные участки коры. У женщин же возрастные изменения наблюдались в меньшем числе зон, а толщина коры уменьшалась значительно медленнее. Ученые считают, что полученные данные указывают на существование реальных биологических различий в процессе старения у мужчин и женщин. Однако они подчеркивают, что выводы следует делать осторожно – для подтверждения результатов нужны дополнительные исследования.

Результаты исследований противоречивы: до сих пор не ясно, различаются ли темпы и степень возрастных изменений мозга у мужчин и женщин. Некоторые работы указывают на более быстрое уменьшение объема серого и белого вещества у мужчин, тогда как другие – на более выраженные потери у женщин.