27 марта 2026
последняя новость: 07:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Наука и Хайтек

WhatsApp объявил о новых возможностях

время публикации: 27 марта 2026 г., 07:24 | последнее обновление: 27 марта 2026 г., 07:25
AP Photo/Martin Meissner

Компания Meta сообщила в блоге приложения WhatsApp о ряде новинок, которые появятся постепенно в приложении в ближайшие недели.

Так, теперь будет доступа функция переноса истории переписки при переходе пользователя с операционной системы iOS на Android, а не только в рамках одной платформы.

Кроме того, пользователи iPhone смогут тоже одновременно использовать два аккаунта WhatsApp. До сих пор это было доступно только в Android.

Также пользователи WhatsApp получат возможность удалять конкретный тяжелый файл из диалога для освобождения места, без необходимости очистить всю переписку, улучшенные функции ретуши и помощи с текстом на основе ИИ и дополнительные эмодзи-стикеры.

