Средиземноморские водоросли Израиля являются важным ресурсом для продуктов питания и косметики

Ученые из Тель-Авивского университета описали уникальные свойства водорослей Средиземноморского побережья Израиля. Они могут использоваться в медицине, косметологии и производстве продуктов питания.

Работа опубликована в журнале Marine Drugs.

Ученые из Тель-Авивского университета и Израильского института океанографических и лимнологических исследований провели первое комплексное экологическое и биотехнологическое исследование водорослей в Израиле. Результаты показали, что уникальные экологические условия вдоль израильского побережья Средиземного моря – теплый климат и обилие солнечного света – создают естественную среду для устойчивого развития водорослей, богатых питательными и полезными для здоровья соединениями.

За несколько лет исследователи собрали почти 400 образцов и идентифицировали 55 видов водорослей. В отличие от более ранних данных о двух пиках продуктивности водорослей в год, новое исследование указывает на один продуктивный период весной, что может быть следствием изменений экосистемы из-за глобального потепления.

Биохимический анализ показал, что средиземноморские водоросли Израиля отличаются особенно высоким содержанием белка зимой – до нескольких десятков процентов от их сухого веса, что делает их перспективным альтернативным источником протеина для человека и животных. Уровень антиоксидантов достигает пика весной, увеличиваясь в некоторых видах почти на 300%.

Кроме того, водоросли содержат большое количество фенольных соединений и естественных фильтров ультрафиолета, что делает их идеальными для экологически чистой косметики. Исследователи подчеркивают, что выращивание водорослей не требует пахотных земель, производит кислород, поглощает углерод и очищает воду от загрязнений.