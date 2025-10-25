Антарктический микроб вырабатывает вещество с пищевым, косметическим и лечебным потенциалом

Биоактивное соединение, вырабатываемое микроорганизмом Bacillus licheniformis, обнаруженным на острове Десепшн в Антарктиде, обладает свойствами, позволяющими применять его в производстве продуктов питания, косметики, фармацевтических препаратов и биоразлагаемых материалов. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Biological Macromolecules.

Остров Десепшн был выбран для исследования из-за его полиэкстремальной экосистемы – среды с крайне высокими или низкими температурами, резкими колебаниями pH и интенсивным ультрафиолетовым излучением. Эти экстремальные условия способствуют развитию у местных микроорганизмов уникальных метаболических и физиологических адаптаций. Одной из таких адаптаций является производство экзополисахаридов – полимеров сахаров, выделяемых бактериями, грибами, дрожжами и водорослями, которые играют ключевую роль в защите микроорганизмов от стрессов, характерных для полиэкстремальной среды. В суровых условиях эти вещества оберегают клетки от обезвоживания, осмотического давления, токсинов и атак вирусов (фагов), а также участвуют в межклеточном взаимодействии.

Геномное секвенирование показало наличие у Bacillus licheniformis генов, отвечающих за биосинтез экзополисахаридов, которые отличаются высокой устойчивостью к ультрафиолету и адаптацией к экстремальным температурам. Функциональные свойства этого полимера оказались выше, чем у коммерческой ксантановой камеди, производимой Xanthomonas campestris и широко применяемой как загуститель, стабилизатор и эмульгатор в пищевой, фармацевтической и косметической промышленности.

Благодаря этим особенностям экзополисахарид Bacillus licheniformis представляет собой перспективный материал для биотехнологических применений, требующих высокой стабильности и биоактивности. Он обеспечивает антиоксидантную защиту, длительный срок хранения, стабильность эмульсий и улучшение текстуры, особенно в функциональных продуктах питания. Кроме того, его термостабильность и устойчивость к экстремальным значениям pH делают его привлекательным для использования в косметике, фармацевтике и производстве биоразлагаемых материалов.