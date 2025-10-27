x
27 октября 2025
27 октября 2025
27 октября 2025
27 октября 2025
Таинственный небесный объект над Москвой: не БПЛА, а метеорит или космический мусор

время публикации: 27 октября 2025 г., 13:26 | последнее обновление: 27 октября 2025 г., 13:26
Таинственный небесный объект над Москвой: не БПЛА, а метеорит или космический мусор
Соцсети

В ночь на 27 октября, когда вооруженные силы Украины атаковали столицу РФ беспилотниками, над Московским регионом был замечен яркий небесный объект. Его видели в Дубне, Раменском, Жуковском, Люберцах, Красногорске, Одинцово и Видном. Публиковались различные предположения.

По мнению руководителя лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергея Богачева, это мог быть небольшой метеорит или космический мусор. В ответ на запрос РИА Новости он заявил: "Это, скорее всего, метеорит размером сантиметров десять. <…> Часто люди удивляются и не верят, что камни пяти-десяти сантиметров создают такие сильные следы, но это действительно так". В пример он привел метеорные потоки ("падающие звезды"). Часто это пылинки размерами меньше миллиметра, но они хорошо видны, когда входят в атмосферу Земли и оставляют яркие полосы. Что касается зеленого цвета пролетевшего объекта, то, по словам ученого, его дает никель – один из основных металлов в метеоритах. "Но может быть и космический мусор. Скорости невысокие, и очень активно дробится", – добавил Богачев. В любом случае до Земли почти наверняка ничего не долетело, заключил он.

