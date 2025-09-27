Череп, которому миллион лет, "кардинально меняет" взгляд на историю Homo Sapiens

В новом исследовании, опубликованном в журнале Science, международная группа ученых утверждает, что человеческий череп возрастом около миллиона лет, найденный в Китае, может кардинально изменить понимание эволюции человека. Согласно их анализу, вид Homo sapiens мог начать формироваться как минимум на полмиллиона лет раньше, чем предполагалось ранее. Если этот вывод верен, он перепишет важную раннюю главу человеческой истории, подчеркивает ВВС.

Череп, получивший название Yunxian 2, был обнаружен в провинции Хубэй в центральном Китае. Изначально его отнесли к более примитивному предку – Homo erectus, поскольку считалось, что более развитые виды появились гораздо позже. Однако детальный анализ, проведенный с участием ученых из Фуданьского университета и Британского Музея естественной истории, показал, что череп принадлежит ранней форме Homo longi – виду, находившемуся на схожем уровне развития с неандертальцами и Homo sapiens.

Этот анализ привел к поразительному выводу: если Homo longi существовал миллион лет назад, то, вероятно, ранние формы неандертальцев и нашего вида Homo sapiens также должны были существовать в то же время. По словам профессора Криса Стрингера, одного из руководителей исследования, это сдвигает хронологию эволюции людей с крупным мозгом как минимум на полмиллиона лет назад. Это означает, что три вида людей могли сосуществовать на планете около 800 000 лет, что значительно дольше, чем считалось ранее, и, возможно, скрещиваться.

Более ранняя временная шкала помогает решить давнюю проблему классификации десятков человеческих ископаемых, датируемых периодом от 800 000 до 100 000 лет назад, которые ученые ранее не могли точно определить (так называемая "путаница в середине"). Теперь, по мнению исследователей, эти трудноопределяемые ископаемые можно классифицировать как подгруппы, относящиеся к одному из видов "большой тройки" (Homo sapiens, Homo longi или неандертальцы) или к их более примитивным предкам.

Хотя команда исследователей, использовавшая как анализ формы черепа (после 3D-реконструкции), так и генетические данные, уверена в своих результатах, не все ученые согласны с окончательностью этих выводов. Доктор Эйлвин Скалли из Кембриджского университета отметил, что к временным оценкам, основанным на ископаемых или генетических данных, следует относиться с большой осторожностью, поскольку их крайне сложно проводить с высокой точностью. Он подчеркнул, что для принятия этих выводов как факта потребуются дополнительные доказательства.