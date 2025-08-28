Израильские ученые показали, как отличить древних денисовцев от других Homo

Ученые из Института Вейцмана совместно с другими университетами разработали метод, позволяющий восстановить внешний вид ископаемых Homo по их ДНК и идентифицировали "человека-дракона", как денисовца.

Если история открытия неандертальцев насчитывает уже два века, то находка денисовцов – другого ископаемого вида Нomo – была подтверждена совсем недавно. В 2010 году команда нобелевского лауреата Сванте Паабо секвенировала митохондриальную ДНК, взятую с детского мизинца, найденного в Денисовой пещере на Алтае. В дальнейшем удалось секвенировать и ядерную ДНК денисовца.

Оказалось, что влияние денисовцев на современного человека очень велико, особенно в Азии и Океании. Денисовцы скрещивались и с неандертальцами, и с Homo sapiens. По существующим оценкам в некоторые популяции (например, папуасы) содержат до 6% ДНК денисовцев.

Но мы очень приблизительно представляем, как выглядели денисовцы. Найдено крайне мало принадлежащих им окаменелостей. Кроме Денисовой пещеры, были найдены кости на Тибете. И это практически всё. Но существует достаточно много окаменелостей, которые трудно классифицировать, и одна из самых известных – череп "человека-дракона", найденная в Харбине в 1933 году и исследованная уже в наше время. Череп датируется 146 тысячами лет назад.

Израильские палеоантропологи разработали метод, который позволяет восстанавливать фенотипические черты по ДНК. В работе, опубликованной в журнале PNAS ученые провели реконструкцию фенотипа денисовцев и нашли 18 характерных признаков этого вида. После этого ученые сравнили эти фенотипические признаки с черепом "человека-дракона" и с черепом далийского человека (Homo daliensis), который был найден в Китае в 1978 году. Ни те, ни другие останки еще не получили окончательной классификации, хотя генетический анализ показывает, что "человек-дракон" – с высокой вероятностью денисовец.

Ученые показали, что совпадение реконструированных признаков денисовцев у харбинского "человека-дракона" – 16 из 18, а у далийского человека – 15 из 18. Это не может быть случайным совпадением. Наличие подтвержденного черепа позволяет реконструировать облик денисовского человека. Но значение работы гораздо больше, чем единичное сравнение. Разработанный метод позволяет заново пересмотреть и классифицировать многие ископаемые останки, и уже не только денисовцев. Это поможет глубже и точнее понять эволюцию человека.