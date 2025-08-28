Память можно тестировать по направлению взгляда, даже если человек не может говорить

Ученые из Тель-Авивского университета показали, что направление взгляда может указывать на воспоминания человека. Это дает возможность тестирования памяти у тех, кто не может говорить.

Работа опубликована в журнале Сommunications Psychology.

Традиционные методы изучения человеческой памяти требуют от испытуемых устных ответов о том, что они видели и помнят. Но такие тесты неприменимы к людям с ограниченными речевыми способностями – маленьким детям, пациентам с болезнью Альцгеймера или людям, потерявшим способность говорить после травм мозга.

Ученые обращают внимание на то, что тестирование эпизодической памяти через вопросы отличается от того, как память работает в повседневной жизни, когда воспоминания всплывают спонтанно. Поэтому исследователи стремились измерять и оценивать память без традиционных вопросов и ответов.

В эксперименте 145 здоровых добровольцев дважды просматривали специально созданные анимационные видео с неожиданными событиями, например, дельфином, выпрыгивающим из воды. Отслеживая движения глаз участников во время двух просмотров одних и тех же фильмов, ученые обнаружили, что при повторном просмотре испытуемые переводили взгляд в ту область экрана, где должно произойти неожиданное событие, еще до его наступления.

Сравнение данных о движении глаз с результатами традиционных вербальных тестов памяти показало, что предвосхищающий взгляд фиксирует воспоминания о неожиданных событиях так же эффективно, как устные ответы, но не зависит от речевых способностей человека.

Новая методика использует для измерения памяти только камеру. Применение технологий машинного обучения позволяет автоматически определить по нескольким секундам отслеживания взгляда, видел ли человек видео и сформировалась ли у него память о нем. Направление взгляда можно легко зафиксировать камерой ноутбука или смартфона без сложного оборудования, что открывает новые возможности для изучения памяти у ранее недоступных групп людей.