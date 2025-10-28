Весной летучие мыши становятся "смелее", согласно исследованию Тель-Авивского университета

Недавнее исследование, проведенное в Школе зоологии Тель-Авивского университета, показало, что летучие мыши (Rousettus aegyptiacus) применяют разные стратегии в борьбе за пищу с другими животными. Ученые наблюдали за поведением животных в присутствии черных крыс (Rattus rattus), которые конкурируют за те же ресурсы. Оказалось, что поведение летучие мыши меняется в зависимости от сезона и доступности пищи: зимой они стараются избегать крыс и проявляют осторожность, а летом, когда конкуренция усиливается, могут вступать в конфликты, даже рискуя получить травму. Исследователи подчеркивают, что семимесячное наблюдение в полуестественной колонии летучих мышей позволило впервые детально увидеть, как животные балансируют между угрозой со стороны хищников и необходимостью бороться за пищу.

Работа бла выполнена лабораторной группой профессора Йосси Йовеля из Школы зоологии факультета естественных наук имени Уайза Тель-Авивского университета. Руководили исследованием аспиранты Син Чэнь и Ади Рахум при участии Лираз Аттиа и доктора Ли Хартен. Результаты были опубликованы в журнале BMC Biology.

Профессор Йовель пояснил, что в ходе сотен часов видеонаблюдения исследователи проанализировали более 150 000 приземлений летучих мышей возле источников пищи. Оказалось, что в присутствии крыс количество приземлений резко сокращалось, так как животные опасались столкновений и нападений. Помимо конкуренции за пищу, крысы иногда охотятся на летучих мышей, особенно на молодых. Те крыланы, которые все же приземлялись, проявляли повышенную осторожность, долго осматривая окрестности перед подходом к пище, что снижало их эффективность добычи примерно на 20%. В некоторых случаях крысы действительно нападали на приземлявшихся летучих мышей что подтверждало реальную опасность их присутствия.