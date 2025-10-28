Человечество все быстрее захватывает Землю, а дикая природа вынуждена отступать

Ученые из Института Вейцмана впервые сравнили общее передвижение людей и всех видов животных и продемонстрировали масштаб наступления человека на дикую природу.

Волки, живущие в монгольских степях, преодолевают более 7000 километров в год. Полярная крачка перелетает с полюса на полюс во время своей ежегодной миграции. По сравнению с этими великими путешественниками люди могут показаться сущими домоседами. Но новое исследование, проведенное в Институте Вейцмана, доказывает обратное. Работа опубликована в журнале Nature Ecology & Evolution.

Ученые разработали новую метрику для сравнения передвижения разных видов – индекс движения биомассы. Он учитывает общую массу всех представителей вида и расстояние, которое они все вместе преодолевают за год. Ученые впервые смогли количественно оценить глобальное движение животных и сопоставить его с движением человечества.

Ученые показали, что суммарное передвижение людей (индекс движения биомассы вида, то есть среднее ежедневное расстояние, умноженное на общую биомассу вида) в 40 раз превышает движение всех диких наземных млекопитающих, птиц и членистоногих вместе взятых. В среднем человек преодолевает около 30 километров в день, используя различные способы передвижения, тогда как дикие наземные животные преодолевают лишь 4 километра.

65% человеческого движения приходится на автомобили и мотоциклы, 10% – на самолеты, 5% – на поезда и 20% – на пешие прогулки и велосипеды. Только передвижение людей на самолетах в десять раз превышает полеты всех диких птиц. Средняя авиакомпания сжигает столько же энергии, сколько все дикие птицы на планете.

С морскими млекопитающими ситуация еще тревожнее. С середины XIX века передвижение морских животных сократилось на 60%, а их суммарная биомасса – на 70%. Результаты исследований наглядно демонстрируют, что человечество быстро наступает, а дикая природа сокращается.