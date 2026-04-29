29 апреля 2026
Наука и Хайтек

Почему сокращается популяция воронов на Мертвом море

время публикации: 29 апреля 2026 г., 17:10 | последнее обновление: 29 апреля 2026 г., 16:13
Wikipedia.org. Фото: Charles J. Sharp

Ученые из Еврейского университета Иерусалима выяснили, что индивидуальные черты характера пустынных веерохвостых воронов напрямую определяют их шансы выжить в условиях давления со стороны человека.

Ученые провели комплексное исследование популяции веерохвостых воронов (Corvus rhipidurus), обитающих на побережье Мертвого моря. Исследование объединило лабораторные тесты и многолетнее наблюдение за птицами в естественной среде с помощью GPS-трекеров. Работа опубликована в журнале Ecology Letters.

Эксперименты показали, что у воронов существует устойчивый тип личности: "смелый" и "осторожный". Смелые склонны рисковать во всех ситуациях: они охотнее пробуют незнакомую пищу, приближаются к новым предметам и не боятся соседства с людьми. "Осторожные" птицы проявляют последовательную бдительность, избегая любых потенциальных угроз.

Полевые данные подтвердили, что эти различия критически важны для выживания. Смелые птицы чаще держатся вблизи туристических зон, привлеченные доступной едой, но именно среди них наблюдается самая высокая смертность. Осторожные птицы, напротив, предпочитают держаться вдали от человеческой активности. Несмотря на то, что поиск пищи в дикой природе требует больше усилий, такая стратегия обеспечивает им гораздо более высокие шансы на долголетие.

В условиях быстрой антропогенной трансформации ландшафтов Мертвого моря популяция веерохвостых воронов быстро сокращается. Смелые птицы чаще погибают, а осторожным – не хватает еды. Ученые полагают, что изменения среды происходят слишком быстро, и птицы просто не успевают адаптировать свои поведенческие стратегии к новым опасностям. Исследование подчеркивает, что сохранение видов в современную эпоху требует глубокого понимания индивидуальной психологии животных.

Соавтор работы, профессор Ран Натан, отмечает: "Исследование показывает, как интеграция лабораторных поведенческих тестов с данными о перемещениях в реальном мире может выявить закономерности, которые иначе мы бы упустили".

Ученые надеются, что понимание индивидуального характера воронов поможет выстроить инновационную стратегию их охраны.

