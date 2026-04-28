Просто добавь воды: экологи предложили новый метод спасения куланов в пустыне Негев

Исследователи из Университета Бен-Гуриона представили новый метод сохранения биоразнообразия. Основой метода стало изменения доступа животных к жизненно важным ресурсам, в первую очередь к водопоям.

Традиционные подходы к сохранению генетического разнообразия часто полагаются на инвазивные методы, такие как программы разведения в неволе или принудительное переселение особей. Новая работа, опубликованная в журнале Ecological Applications, доказывает, что простое изменение доступности ресурсов прямо на местности может эффективно поддержать популяцию.

На примере персидских куланов (Equus hemionus onager) в пустыне Негев ученые продемонстрировали, как размещение дополнительных источников воды влияет на социальную структуру и репродуктивный успех животных. Поскольку самцы этого вида защищают территории вокруг водопоев для привлечения самок, увеличение числа водопоев позволило большему количеству самцов занять доминирующее положение и оставить потомство.

Когда ученые увеличили число источников воды на территории с 1 до 3, процент размножающихся самцов вырос почти втрое - с 16–18% до 42–48%. Это привело к значительному росту эффективного размера популяции, что является критически важным показателем генетического здоровья и устойчивости к внешним угрозам. Новые заселенные территории формировались в непосредственной близости от созданных источников воды, что подтверждает прямую связь между управлением ландшафтом и расширением генетического разнообразия.

Метод открывает перед экологами новые возможности неинвазивного влияния на демографические процессы. Он особенно актуален для социальных видов, находящихся под угрозой исчезновения и зависящих от ограниченных ресурсов. Соавтор работы доктор Ширли Бар-Давид подчеркивает универсальность нового подхода: "Этот принцип распространяется и на другие социальные виды, которым угрожает малая численность популяции и которые зависят от ограниченных ресурсов. Это важное и обнадеживающее открытие в контексте изменения климата и продолжающегося сокращения численности диких животных".