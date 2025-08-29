Почему мы быстрее учимся на важном жизненном опыте

Исследователи из Университета Карнеги-Меллона (CMU) выявили нейронные цепи в мозге, которые активизируются только тогда, когда опыт действительно имеет смысл и важен для запоминания. Это помогает объяснить, почему значимые события, такие как получение первого штрафа за превышение скорости, запоминаются лучше, чем, скажем, обычный ужин две недели назад. Человеческий мозг устроен так, чтобы уделять особое внимание полезным и значимым ассоциациям.

В рамках нового исследования ученые сосредоточились на том, как именно мозг решает, насколько ценной является новая информация. Они изучали, как изменяются связи между двумя типами нейронов – клетками, передающими информацию между различными участками мозга – при столкновении с новым опытом. Результаты показали, что нейронные связи укрепляются только тогда, когда пережитый опыт имеет логический смысл или причинно-следственную связь. Эти нейроны находятся в сенсорной коре – области мозга, присутствующей также у других млекопитающих, таких как собаки и коровы, что делает открытие особенно важным для понимания обучения у разных видов.

Чтобы глубже разобраться в механизмах обучения, команда провела эксперимент на мышах. Их разделили на три группы. В первой группе мыши получали дуновение воздуха на усы и всегда – награду. Во второй – дуновение воздуха сопровождалось наградой только время от времени. В третьей – награду давали вообще без какого-либо стимула. Результаты показали, что если связь между стимулом и наградой была непредсказуемой, мыши быстро переставали обращать внимание на стимул. При этом в нейронной активности не наблюдалось никаких устойчивых изменений. Это говорит о том, что мозг фиксирует только те события, которые выглядят логичными и значимыми для будущего поведения.

Таким образом, исследование проливает свет на то, как мозг фильтрует и запоминает только действительно важный опыт, что может иметь серьезное значение для разработки новых методов обучения и понимания когнитивных процессов.