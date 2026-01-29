Израильские ученые нашли короткий белок, который значительно замедляет развитие эпилепсии

Исследователи из Еврейского университета Иерусалима разработали короткий белок, который уменьшает частоту приступов эпилепсии и защищает мозг.

Современная медицина при лечении эпилепсии в основном фокусируется на подавлении самих приступов, но почти сорок процентов пациентов не получают должного облегчения от существующих препаратов, а доступные лекарства обычно не останавливают прогрессирование заболевания.

Группа ученых предложила иной метод. Ученые сосредоточились на борьбе с химическими и иммунными сигналами стресса в мозге, которые способствуют возвращению судорог и повреждению тканей. Работа опубликована в журнале Redox Biology.

Ученые синтезировали соединение TXM-CB3. Это короткий белок (трипептид), имитирующий работу природного защитного белка (тиоредоксина), который помогает клеткам справляться с нагрузками и регулирует воспалительные процессы.

Эксперименты на животных показали, что новое соединение не только смягчает симптомы, но и меняет саму динамику развития болезни. Наилучшие результаты были достигнуты при раннем начале терапии: у подопытных животных приступы становились редкими, а области мозга, отвечающие за память, сохранялись в лучшем состоянии. Но и при более позднем вмешательстве соединение снижало судорожную активность, хотя когнитивные функции восстанавливались медленнее.

Успех этой работы дает возможность создания терапии, которая опирается на собственные защитные механизмы организма. Это особенно важно для пациентов с устойчивыми формами заболевания, которым стандартные методы не помогают.

Комментируя значимость полученных данных, соавтор работы профессор Дафна Атлас отмечает: "Тот факт, что мы наблюдали как снижение судорожной активности, так и признаки защиты мозга в этих экспериментах, подкрепляет доводы в пользу разработки методов лечения, основанных на собственных защитных путях организма".