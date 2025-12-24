Ученые смогли купировать эпилептические припадки, очистив стареющие клетки мозга

Височная эпилепсия – это заболевание нервной системы, при котором возникают повторяющиеся судорожные приступы и нарушения памяти и мышления. Новые данные указывают на то, что при этой форме эпилепсии некоторые клетки мозга стареют быстрее, чем в норме. В исследовании специалистов Медицинского центра Джорджтаунского университета было показано, что удаление таких преждевременно состарившихся клеток у лабораторных мышей приводило к резкому снижению числа приступов, улучшению когнитивных функций и в отдельных случаях предотвращало развитие эпилепсии. Для этого ученые использовали как генетические подходы, так и лекарственные препараты. Работа, поддержанная Национальными институтами здравоохранения США (NIH), была опубликована в журнале Annals of Neurology.

Чтобы глубже разобраться в механизмах заболевания, исследователи изучили образцы донорской ткани человеческого мозга, хирургически удалённые из височных долей пациентов с эпилепсией. В сравнении с мозговой тканью людей без этого заболевания, полученной при аутопсиях, у пациентов с височной эпилепсией было выявлено примерно в пять раз больше стареющих глиальных клеток. Эти клетки не участвуют в передаче электрических импульсов, но играют важную роль в поддержке и защите нейронов.

Полученные данные на человеческом материале побудили ученых проверить, возникает ли подобное накопление состарившихся клеток у мышей с генетически индуцированной височной эпилепсией. Уже через две недели после повреждения мозга, спровоцировавшего заболевание, у животных наблюдалось заметное увеличение маркеров клеточного старения – как на уровне генов, так и белков. После применения методов, направленных на удаление таких клеток, эффект оказался впечатляющим: их количество снизилось примерно наполовину. При этом у мышей улучшились показатели памяти в лабиринтных тестах, сократилась частота судорог, а около трети животных вовсе не развили эпилепсию.

В экспериментах на мышах ученые использовали сочетание двух препаратов – дазатиниба и кверцетина. Дазатиниб относится к таргетным противоопухолевым средствам и уже применяется при лечении лейкемии. Кверцетин – природный флавоноид, содержащийся во фруктах, овощах, чае и вине, известный своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. В комплексе эти вещества широко применяются в доклинических исследованиях для избирательного уничтожения стареющих клеток при различных заболеваниях.

Выбор именно этой комбинации был обусловлен тем, что оба препарата уже проходят ранние клинические испытания при других патологиях. Кроме того, как отмечает Форчелли, дазатиниб одобрен Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) для лечения одной из форм лейкемии, поэтому его безопасность хорошо изучена. Это обстоятельство может существенно ускорить запуск будущих клинических исследований с участием пациентов с эпилепсией.